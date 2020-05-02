تحالف المحور يتهم قوى سياسية بدعم تحركات داعش في المناطق المحررة

2020/05/02 | 14:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اتهم القيادي في تحالف المحور الوطني النائب احمد عبدالله الجبوري بعض القوى السياسية ،بدعم تحركات داعش الارهابية وعرقلة الوضع الامني في المناطق المحررة بمال سحت وحرام.ودعا الجبوري في بيان، تلك القوى الى وقف مشروعها او فضحها والوقوف بوجهها والتخلي عن المناصب الحكومية التي تمتلكها .واكد ضرورة الالتفات الى تغيير بعض القيادات الأمنية في سامراء، التي لا تملك سوى التنظير دون التطبيق ، فقد دأبت بعض تلك القيادات، لاستيفاء إتاوات بعد خلق اجواء احتقان داخل سامراء، وذلك من خلال عدة ممارسات يضيق المقام الان لذكرها، .

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