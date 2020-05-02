الاقتصاد النيابية تعلن قرب اطلاق مشروعين لتشغيل ٤ الاف شاب

2020/05/02 | 14:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، عن قرب اطلاق مشروعين لتشغيل الشباب في محافظتي البصرة وبغداد، فيما بينت ان المشروعين ستوفر اكثر من ٤ الاف فرصة عمل للشباب العاطلين.وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “وزارة التخطيط ستطلق مشروعين ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب في محافظتي البصرة وبغداد خلال […]

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