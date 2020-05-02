يحدث في العراق.. كدمات وجروح في رأس رجل مرور بعد تعرضه للضرب من سائق سيارة(صور)

2020/05/02 | 14:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أقدم سائق سيارة، اليوم السبت، على الاعتداء بشدة على رجل مرور برتبة مفوض، في ناحية “سومر” التابعة لمحافظة الديوانية، ولاذ بالفرار.وقال مصدر أمني لـ “يس عراق” إن “رجل مرور، برتبة مفوض، تعرض الى اعتداء من قبل سائق سيارة، بعد محاسبته على خرقه حظر التجوال بناحية سومر بمحافظة الديوانية”.واشار الى أن […]

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