خلف: عمليات ملاحقة فلول تنظيم “داعش” مستمرة وألحقت خسائر كبيرة في صفوفهم

2020/05/02 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، استمرار العمليات العسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وقال خلف في تصريح إن حصيلة شهداء الهجوم الإرهابي على بلد ومكيشيفة، عشرة شهداء، مشيرا الى أن قوات الحشد الشعبي مدعومة بالقوات البرية والجوية لا تزال تلاحق فلول داعش وقد ألحقت خسائر كبيرة في صفوفهم.

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