الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع بسبب كورونا فى 4 دول عربية

2020/05/02 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الأوضاع الوبائية بسبب جائحة كورونا في الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة والتي تشهد نزاعات عسكرية مستمرة.

وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس، أن الجائحة لا تزال حالة طارئة عامة على المستوى الدولي، معربا عن مخاوف شديدة تجاه الأثر المحتمل للفيروس الذي يبدأ فيه الانتشار بوتيرة متسارعة في دول ذات نظم صحية ضعيفة او تلك التي تعصف بها نزاعات وذات الكثير من الفئات غير المحمية من الناس واللاجئين والنازحين.

ودعا مدير المنظمة الى الاستمرار بتطبيق حزمة شاملة من الإجراءات للعثور على كل حالة وعزلها وفحصها وعلاجها وتتبع كل من له صلة بها.

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