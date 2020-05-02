الامن النيابية: “داعش” الإرهابي لم ينته ولاتزال خلاياه تشكل خطورة

2020/05/02 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الامن النيابية كاطع الركابي، أن الحواضن الإرهابية وراء هجمات صلاح الدين.

وقال الركابي ان هجمات صلاح الدين تكشف ان تنظيم داعش الإرهابي لم ينته ولاتزال خلاياه تشكل خطورة مباشرة للأمن والاستقرار، مشيرا الى انه لولا وجود حواضن داعمة للتنظيم لما كانت هناك هجمات ضربت عدة مناطق في صلاح الدين وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى.

ودعا الركابي الحشد الشعبي والقوات الامنية الى الانتباه واليقظة من الخلايا النائمة والعمل على كشف هوية من يقدموا الدعم للتنظيم، مؤكدا أن قوة داعش القتالية انهارت في السنوات الاخيرة لكنها لم تنته.

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