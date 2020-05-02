الحشد يعلن المباشرة بمتابعة تحركات داعش الارهابي في قضاء القائم

2020/05/02 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الأنبار باشرت الالوية التابعة لقيادة عمليات قاطع الأنبار للحشد، اليوم السبت، بمتابعة تحرك “داعش” الارهابي في عدد من مناطق صحراء محافظة الأنبار الغربية تحديداً باتجاه غرب قضاء القائم.وقال نائب قيادة عمليات الأنبار للحشد أحمد نصر الله في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “قوات الحشد الشعبي ضمن قيادة عمليات الأنبار والمتمثلة باللواءين […]

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