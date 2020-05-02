انجاز 7 مشاريع تطوير وتأهيل خلال فترة حظر التجوال في كربلاء

2020/05/02 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاءاعلنت مديرية بلدية كربلاء، اليوم السبت، عن انجاز أكثر من 7 مشاريع تأهيل وتطوير خلال فترة حظر التجوال الصحي.وقال مدير البلدية عبير سليم، إن “مديرية البلدية تمكنت من استثمار فترة حظر التجوال الصحي بإنجاز 7 مشاريع تأهيل وتطوير في مناطق كان يصعب العمل فيها في الايام الاعتيادية بسبب الازدحام المتواصل فيها، بالاضافة الى […]

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