للمرة الأولى.. بيل يكشف سر اللافتة الشهيرة “ويلز – غولف – مدريد”


للمرة الأولى.. بيل يكشف سر اللافتة الشهيرة “ويلز – غولف – مدريد”
2020/05/02 | 14:49 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة..

رد الويلزي غاريث بيل، جناح ريال مدريد، على الانتقادات التي تعرض لها من قبل جماهير الفريق الملكي، بعد إمساكه باللافتة الشهيرة التي حملت عبارة “ويلز ـ الغولف ـ ريال مدريد”.

وأجرى بيل مقابلة مع إذعة “ذا هاتريك”، تناول خلالها الحديث عن مستقبله بعد ريال مدريد، وكذلك الانتقادات التي لاقاها بسبب اللافتة الشهيرة.

وجاء […]

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