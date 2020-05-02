2020/05/02 | 14:49 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة..
رد الويلزي غاريث بيل، جناح ريال مدريد، على الانتقادات التي تعرض لها من قبل جماهير الفريق الملكي، بعد إمساكه باللافتة الشهيرة التي حملت عبارة “ويلز ـ الغولف ـ ريال مدريد”.
وأجرى بيل مقابلة مع إذعة “ذا هاتريك”، تناول خلالها الحديث عن مستقبله بعد ريال مدريد، وكذلك الانتقادات التي لاقاها بسبب اللافتة الشهيرة.
وجاء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى.. بيل يكشف سر اللافتة الشهيرة “ويلز – غولف – مدريد”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رد الويلزي غاريث بيل، جناح ريال مدريد، على الانتقادات التي تعرض لها من قبل جماهير الفريق الملكي، بعد إمساكه باللافتة الشهيرة التي حملت عبارة “ويلز ـ الغولف ـ ريال مدريد”.
وأجرى بيل مقابلة مع إذعة “ذا هاتريك”، تناول خلالها الحديث عن مستقبله بعد ريال مدريد، وكذلك الانتقادات التي لاقاها بسبب اللافتة الشهيرة.
وجاء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى.. بيل يكشف سر اللافتة الشهيرة “ويلز – غولف – مدريد”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الأولى.. بيل يكشف سر اللافتة الشهيرة “ويلز – غولف – مدريد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).