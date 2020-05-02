للمرة الأولى.. بيل يكشف سر اللافتة الشهيرة “ويلز – غولف – مدريد”

2020/05/02 | 14:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..رد الويلزي غاريث بيل، جناح ريال مدريد، على الانتقادات التي تعرض لها من قبل جماهير الفريق الملكي، بعد إمساكه باللافتة الشهيرة التي حملت عبارة “ويلز ـ الغولف ـ ريال مدريد”.وأجرى بيل مقابلة مع إذعة “ذا هاتريك”، تناول خلالها الحديث عن مستقبله بعد ريال مدريد، وكذلك الانتقادات التي لاقاها بسبب اللافتة الشهيرة.وجاء […]

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