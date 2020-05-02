بدء الفصل الدراسي الثاني في جميع الجامعات العراقية الكترونياً

2020/05/02 | 14:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التعليم العالي في العراق، السبت، تعليمات جديدة للكورس الثاني وكذلك نظام المقررات، فيما اشارت الى استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني في ...

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