العداء الأمريكي الداعشي البعثي الجوكري للحشد.. لماذا؟

2020/05/02 | 14:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجوم الذي شنته عصابات "داعش" في منطقتي بلد ومكيشيفة جنوب تكريت ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، واسفر عن سقوط 10 شهداء من مقاتلي الحشد الشعبي وجرح اخرين...

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