رابر يطلق أناشيد دينية بالكوردية ويدعو لتعميم التجربة في كوردستان

2020/05/02 | 14:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رابر محمد المعروف برابر كوردستاني

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