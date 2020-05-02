2020/05/02 | 14:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوصف فراشري كيف كانت كركوك تضم في ذلك الوقت قلعة و36 مسجداً وسبع مدارس و15 تكية وحجرة و1282 محلاً وثمانية حمامات وغيرها - صورة ارشيفية

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