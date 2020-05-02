(فيديو) بلغةٍ ركيكة وجُملٍ تائهة.. “قبنض” يدعو لرفع العقوبات عن سوريا

2020/05/02 | 14:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس الشعب السوري “محمد قبنض” المجتمع الدولي «لرفع الحصار والعقوبات الاقتصاديّة الجائرة عن الشعب السوري» تزامناً مع تفاقم أزمة كورونا في كافة أنحاء العالم.وقال قبنض في مقابلة مرئيّة بثّتها قناة روسيا اليوم:…

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