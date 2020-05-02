العراق.. المالية النيابية تحسم الجدل بشأن رواتب الموظفين والتلاعب بها

2020/05/02 | 14:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية في #مجلس_النواب العراقي عدم تقليل أو التلاعب برواتب الموظفين ومخصصاتهم، كونها سُنت بقانون ولا يمكن تغييرها إلا بقانون يصدر من #البرلمان.وذكر عضو اللجنة حُنين قدو في تصريح لصحيفة “الصباح” العراقية الرسمية،…

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