الثقافة النيابية تهنىء شبكة الإعلام في ذكرى تأسيس تلفزيون العراق

2020/05/02 | 14:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس النواب اليوم السبت، منتسبي شبكة الإعلام العراقي بمناسبة الذكرى الـ 64 لتأسيس تلفزيون العراق الذي انطلق من بغداد في عام 1956م.

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