الحرس الثوري: نرصد جميع تحركات الوحدات العسكرية الأميركية في المنطقة

2020/05/02 | 14:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت القوات البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري رصد إيران لجميع تحركات الوحدات العسكرية الأميركية في المنطقة.

وطالب قائد القوات البحرية علي رضا تنكسيري القوات الأميركية بمغادرة المنطقة، مشيرا الى أن وجود الاميركيين يهدف إلى إثارة التوتر وتأجيج الأوضاع وزعزعة الامن خاصة في منطقة الخليج وان بخروجهم ستصبح المنطقة أكثر امنا.

ولفت تنكسيري الى أن الوضع الحالي يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وإدارته إلى إلقاء اللوم على الآخرين لتبرير وجودهم غير المشروع، مضيفا أن قواته ترصد جميع تحركات القوات الأميركية وخاصة تلك المتواجدة في الخليج.

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