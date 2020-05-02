2020/05/02 | 14:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب كردي: حكام الاقليم الذين يشرعنون سرقة نفطه لا يختلفون عن الطبقة السياسية الشيعية التي تحاول ايجاد تبريرات لفشلها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/02 | 14:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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