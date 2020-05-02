2020/05/02 | 14:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب النائبة عالية نصيف يستنكر الإساءة الى العشائر العراقية في مسلسل (احلام السنين) الذي تبثه قناة (MBC) العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/02 | 14:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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