مجلس السليمانية يشكل لجنة مختصة للانفصال الاقتصادي والمالي عن اربيل

2020/05/02 | 14:58 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اعلن مجلس محافظة السليمانية، السبت، عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع الكتل لاعداد مشروع حول اللامركزية ...

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