7 كلمات تكبد شركة سيارات شهيرة 14 مليار دولار

2020/05/02 | 14:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تسببت تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” لإيلون ماسك في خسارة بالقيمة السوقية لشركته تقدر بنحو 14 مليار دولار، بحسب ما ذكرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.وقال ماسك في التغريده المؤلفة من سبع كلمات إنه يعتقد أن سهم شركته مقيم بسعر عالٍ للغاية، وبعد التغريدة بدأت أسهم الشركة في التراجع لتفقد نحو 10% […]

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