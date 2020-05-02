2020/05/02 | 15:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوادث بغداد سنةُ 1923م – طارق حرب لقد كانت بغداد موضوعاً لحوادث مهمة ووقائع كثيرة سنة 1923م ومما حصل في تلك السنة، تأسيس أمانة العاصمة أو ما يسمى اليوم بأمانة بغداد جرياً على ما موجود في الدول الاوربية من ان العاصمة تضم الاراضي التي تقام علـــــيها وتمارس سلطاتها فيها كحكومة محلية توجد الحكومة والوزرات واهم […]

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