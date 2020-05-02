2020/05/02 | 15:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريان العراق الثانوي للخروج من الأزمة – أمير البركاوي رغم الظروف التي تحيط بالعالم في هذه الايام والتي القت بظلالها على الوضع الاقتصادي للعراق خاصة ان المرحلة المقبلة تتطلب من الدولة موازنات لإعمار وبناء المؤسسات سواء الخدمية او الصحية او التعليمية لكن هذه الازمة ان لم يتم التعامل معها وفق خطط استراتيجية ناجحة لمواجهة الازمات […]

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