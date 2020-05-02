2020/05/02 | 15:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوري الإنكليزي يطالب بتمديد تاريخي للميركاتو الكلاسيكو بين الريال والبرشا عداوة سياسية تشعل ملاعب إسبانيا مدن – وكالات قال تقرير صحفي، اول امس الجمعة، إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أجرى اتصالات بالفيفا، لطلب مد طويل لمدة الانتقالات المقبلة.وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن أندية البريميرليج تقترح أن تظل مدة الانتقالات ممتدة، حتى نهاية مارس/آذار المقبل، […]

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