القبض على 4 مطلوبين بينهم متهم بالقتل في الديوانية

2020/05/02 | 15:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، السبت، القاء القبض على 4 مطلوبين بينهم متهم بالقتل في المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “الدوريات والمفارز التابعة لمركز الوحدة وقسمي مكافحة الإجرام وألاسرة والطفل، نفذت حملة للبحث عن المطلوبين للقضاء بهدف تنفيذ مذكرات أوامر إلقاء القبض”.وأضافت، انها “شارك في الحملة عدد من الضباط و […]

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