رئاسة الجمهورية تصدر بياناً حول هجوم صلاح الدين وتدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

2020/05/02 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

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يغداد اليوم- بغداد

أكدت رئاسة الجمهورية أنه من الواجب ملاحقة فلول عصابات داعش وتطهير الأراضي العراقية من بقايا هذا التنظيم، والحفاظ على المنجزات المتحققة ضد الإرهاب.وأشار الناطق باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صادر اليوم السبت 2-5-2020، إثر تعرض القوات الأمنية وفصائل من الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين لمحاولة مجرمة، الى أن التحديات التي تواجهنا اليوم تتطلب منّا المزيد من التكاتف والتآزر والتعاون وتوحيد الصفوف بين كل القوى الوطنية.وأعربت الرئاسة عن تعازيها لعوائل الشهداء الأبطال، و أن يتغمدهم الباري عز وجل بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.وفي مايلي نص البيان:"قامت عصابات داعش الإرهابية بمحاولة اجرامية في التعرض على قواتنا الأمنية وأبطال الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين.وفي الوقت الذي نشيد بصلابة قواتنا الأمنية وأبطال الحشد وشجاعتهم في التصدي لتلك العصابات الإجرامية، فإننا أمام واجب ملاحقة هذه الفلول وتطهير الأراضي العراقية من بقايا الإرهاب، والحفاظ على المنجزات المتحققة ضد تنظيم داعش.إن التحديات التي تواجه بلدنا تتطلب، منّا اليوم أكثر من أي وقت مضى، المزيد من التكاتف والتآزر والتعاون وتوحيد الصفوف بين كل القوى الوطنية، لمواجهة تلك الظروف الحرجة، والإسراع بتشكيل حكومة قادرة على النهوض بمسؤولياتها في حماية أمن واستقرار وسيادة العراق، وتحقيق آمال العراقيين وتطلعاتهم في حياة حرة كريمة.تغمد الله الشهداء برحمته الواسعة وأسكنهم فسيح جناته وألهم عوائلهم وشعبنا العزيز الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.الناطق باسم رئاسة الجمهورية".

بغداد اليوم- بغداد

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