الثوري الإيراني ينفي مقتل قائد القوات الجوية في حمص السورية

2020/05/02 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

نفت مصادر في الحرس الثوري الإيراني، السبت، الأنباء المتداولة حول "مقتل علي حاجي زادة&q...





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