بينهم الزرفي والسهلاني.. الفتح يعترض على 5 مرشحين لمناصب وزارية في حكومة الكاظمي

2020/05/02 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، السبت (2 أيار 2020)، باعتراض تحالف "الفتح"، أحد أكبر القوى الشيعية في ال...





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