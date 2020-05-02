الأركان الإيرانية توجه برقيات الى 9 دول للمساعدة في مكافحة كورونا

2020/05/02 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية محمد باقري، استعداد القوات المسلحة لنقل خبراتها في مجال مكافحة فيروس كورونا الى دول المنطقة.

ووجهت ايران برقيات الى وزراء الدفاع ورؤساء اركان القوات المسلحة في دول المنطقة اعلن فيها باقري استعداد القوات المسلحة الايرانية لتبادل ونقل الخبرات في مجال مكافحة فيروس كورونا لهذه الدول.

وفي هذه البرقيات التي وجهها الى وزراء الدفاع ورؤساء اركان القوات المسلحة في دول العراق واذربيجان وافغانستان وباكستان وعمان وقطر والكويت وسوريا ولبنان، اشار اللواء باقري الى نجاحات ايران في مواجهة فيروس كورونا، ونوه الى الدور الواسع للقوات المسلحة الايرانية في عمليات مكافحة ومواجهة هذا الفيروس الخطير في البلاد.

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