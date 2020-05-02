النفط النيابية: الفريق العراقي المفاوض لمنظمة “اوبك” يعمل لصالح جهات اجنبية

2020/05/02 | 15:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عدي عواد، اليوم السبت، الفريق الحكومي العراقية المفاوض لمنظمة “اوبك” يعمل لصالح جهات اجنبية.وقال عواد، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “سياسة العراق النفطية، منذ حكومة عادل عبدالمهدي، بوجود وزير النفط ثامر الغضبان ووجود شبان ليس لهم اية خبرة في شركة سومو، كانت سياسية متخبطة واثرت […]

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