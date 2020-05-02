مصرع واصابة 11 شخصا بحادثين مروعين في الديوانية ودهوك

2020/05/02 | 15:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي شخص مصرعه فيما أصيب 10 آخرون يوم السبت بحادثي سير منفصلين في محافظتي الديوانية ودهوك.

وقال مصدر أمني لـشفق نيوز، إن "مواطنا لقي مصرعه فيما أصيب ٨ أخرين بجروح مختلفة وذلك في حادث سير مؤسف على طريق الديوانية _ عفك بالقرب من معمل الإسفلت، إثر تصادم عجلتين نوع جارجر وبيك دبل قمارة ، الأولى كانت تقل ٥ أشخاص من محافظة الناصرية اما الثانية فقد كانت تقل ٤ أشخاص من سكنة الديوانية".

وفي السياق قال المتحدث باسم مديرية مرور محافظة دهوك ازاد طه لـشفق نیوز، إن "حادث سير في منطقة نزارکې في دهوك مابین مرکبتین من نوع مارسيدس وتكسي للنقل اسفر عن إصابة شخصين".

واضاف طه أن "احدى الإصابات حرجة و تم نقل المصابین لمستشفى الطوارئ فې دهوك"، لافتا الى ان "سبب الحادث هو عدم التزام السائقین بقوانين السیر والسرعة".

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