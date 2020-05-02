إيران: تمديد حظر شرائنا السلاح سيواجه برد قاس

2020/05/02 | 16:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ذكرت إيران أنها أبلغت الولايات المتحدة بأن تمديد الحظر على شراء الجمهورية الإسلامية السلاح سيواجه برد قاس.وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت: “أبلغنا الولايات المتحدة الأمريكية أن تمديد المجتمع الدولي حظر شراء السلاح على إيران سيواجه برد قاس… وسيحمل تداعيات وخيمة”.وأضاف الربيعي: “تحدثنا إلى […]

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