2020/05/02 | 16:04 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة..
ذكرت إيران أنها أبلغت الولايات المتحدة بأن تمديد الحظر على شراء الجمهورية الإسلامية السلاح سيواجه برد قاس.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت: “أبلغنا الولايات المتحدة الأمريكية أن تمديد المجتمع الدولي حظر شراء السلاح على إيران سيواجه برد قاس… وسيحمل تداعيات وخيمة”.
وأضاف الربيعي: “تحدثنا إلى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: تمديد حظر شرائنا السلاح سيواجه برد قاس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ذكرت إيران أنها أبلغت الولايات المتحدة بأن تمديد الحظر على شراء الجمهورية الإسلامية السلاح سيواجه برد قاس.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت: “أبلغنا الولايات المتحدة الأمريكية أن تمديد المجتمع الدولي حظر شراء السلاح على إيران سيواجه برد قاس… وسيحمل تداعيات وخيمة”.
وأضاف الربيعي: “تحدثنا إلى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: تمديد حظر شرائنا السلاح سيواجه برد قاس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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