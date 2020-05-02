الفيفا يدرس حلاً مثيراً لاستكمال الموسم الحالي

2020/05/02 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم إمكانية استمرار الموسم الحالي لكرة القدم حتى نهاية العام، عل...





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