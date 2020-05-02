صحة الكرخ تسجل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/02 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة، السبت (02 ايار 2020)، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما كشفت عن تفاصيلها ومناطقها الجغرافية.

وقالت الدائرة في موقفها الوبائي وحصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "جانب الكرخ سجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها ثلاث إصابات في مستشفى الخطيب، و6 إصابات في منطقة الرحمانية وإصابة واحدة بالشعلة، وحالة واحدة بمنطقة العلاوي".

بغداد اليوم- الديوانية

افاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، السبت (02 أيار 2020)"، بمصرع واصابة 9 اشخاص بحادث مروري على الطريق الرابط بين المحافظة وقضاء عفك.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حادثا مروريا وقع على الطريق الرابط بين

بغداد اليوم- بغداد

واصل العراق تدحرجه على سلم حرية الصحافة في العام، للعام 2020، ليحتل المركز 162 وفق مؤشر "حرية الصحافة"، متأخراً عن 161 دولة بينها السودان وطاجيكستان، ومتراجعاً 6 مراتب عن العام الماضي.

وتواجه الصحافة في العراق تحديا

بغداد اليوم- الديوانية

أقدم سائق سيارة، السبت، على الاعتداء بشدة على رجل مرور برتبة مفوض، في ناحية "سومر" التابعة لمحافظة الديوانية، ولاذ بالفرار.

وقال مصدر أمني لـ (بغداد اليوم)، إن "رجل مرور، برتبة مفوض، تعرض الى اعتداء من

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