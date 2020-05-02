رئاسة الجمهورية تنعى قتلى مكيشيفية: نشيد بصلابة قواتنا ومن الواجب “تصفية داعش”

2020/05/02 | 16:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، أنه من الواجب ملاحقة فلول مسلحي داعش وتطهير الأراضي العراقية من بقايا هذا التنظيم، والحفاظ على المنجزات المتحققة ضد الإرهاب.وذكر بيان عن لسان لقمان الفيلي الناطق باسم رئاسة الجمهورية، ان “تعرض القوات الأمنية وفصائل من الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين لمحاولة مجرمة، تشير الى ان […]

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