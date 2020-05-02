2020/05/02 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني لن يكون هدفنا في هذه الدراسة ان نتطرق الى الموضوع من وجهة نظر أكاديمية ، ونظرية قائمة على التجريد ، ولكن محاولة معالجة ذلك فقط ، انطلاقا من وقائع وممارسات نعايشها يوميا على ارض الواقع .



فمع الحالة المأساوية التي وصلت اليها جميع الأحزاب المرخص لها من قبل وزارة الداخلية ، بحيث لم تعد تمثل شيئا مما يسمى بالمجتمع الذي سيطرت عليه القوة الأولى التي هي القصر ، وقد تجنبنا استعمال كلمة نظام ، لان جميع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثقف / الحزب / السلطة - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثقف / الحزب / السلطة - سعيد الوجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).