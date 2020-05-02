الثورة والثورة المضادة - تشيرنيشيفسكى ، لينين ، تروتسكى - ترجمة سعيد العليمى

2020/05/02 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ترجمة_سعيد_العليمى رسائل بلاعنوان - الرسالة الاولى - تشيرنيشيفسكىمن مقدمة النشرة الصادرة عام 1986 بقلم إيجور كونداكوف:عنوان هذه المادة الصحفية مثل عناوين سائر مقالات تشيرنيشيفسكي المخصصة للنشرفي الصحافة العلنية ينطوي على عدة معان خفية.



والمعنى المباشر هو أن المرسل إليهشخص ما غير مسمى يقول له تشيرنيشيفسكي (سيدي المحترم) وهي صيغة مألوفةللمخاطبة في رسائل ذلك العصر.



والمعنى الثاني مستتر ويتبين من الس ......





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