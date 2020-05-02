الاثنين المقبل.. اطلاق التخصيصات المالية للرياضيين الابطال والرواد

2020/05/02 | 16:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكدت وزارة الشباب والرياضة ، اليوم السبت ، أنها ستطلق منح الرياضيين الإبطال والرواد لشهر آذار الماضي المستفيدين من قانون رقم (6) لسنة 2013، يوم الاثنين المقبل، عن طريق فروع مصارف الرافدين ومنافذ الدفع المنتشرة في بغداد والمحافظاتوذكر مدير الدائرة الإدارية والقانونية والمالية شاكر محمد، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ان "وزارة الشباب والرياضة ، ستطلق منح الرياضيين الإبطال والرواد لشهر آذار الماضي المستفيدين من قانون رقم (6) لسنة 2013، يوم الاثنين المقبل".مبينا إن "الوزارة أنجزت جميع الأمور المتعلقة بتدقيق السجلات والقوائم، وتم توفير التخصيص المالي، وسيتم إطلاق المنح المالية يوم الاثنين المقبل بواسطة بطاقة الماستر كارد عن طريق فروع مصرف الرافدين ومنافذ الدفع في بغداد والمحافظات".وأضاف محمد إن "الوزارة حريصة على دعم شريحة الرياضيين الإبطال والرواد وتقديم جميع التسهيلات الممكنة، لهذه الشريحة المهمة التي رفعت اسم العراق عاليا في المحافل الدولية، من باب الوفاء ورد الدين لهذه الفئة التي خدمت الرياضة العراقية لسنين طوال".

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