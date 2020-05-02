بعد سلسلة هجمات منسقة.. مخاوف من عودة متوحشة لـ

2020/05/02 | 16:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أثارت الهجمات المنسقة التي شنها عناصر "داعش" في محافظة صلاح الدين ، مخاوف من "عودة متوحشة" للتنظيم الذي احتفظ خلال الفترة الماضية بظهور متقطع، بعد ثلاث سنوات على تحرير كامل الأراضي التي سيطر عليها عام 2014.وشنَّ مسلحو التنظيم خلال نيسان/أبريل الماضي، هجمات استهدفت مواقع عسكرية، وحواجز أمنية، ومنشآت للطاقة، بواسطة قناصين وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة أو انتحارية.ومساء أمس الجمعة، قتل 13 عنصرا في الحشد إثر 5 هجمات منسقة، في تصعيد لافت استهدف مواقع وحواجز أمنية في منطقة "مكيفيشة" جنوبي تكريت (عاصمة صلاح الدين)، ما أوقع 9 قتلى، أعقبه هجمات على مواقع أخرى في مناطق "تل الذهب" وناحية "يثرب" و"مطيبيجة والدور"، أوقعت 4 قتلى على الأقل.هذا النسق الذي بدا عليه "داعش"، أثار مخاوف في الأوساط العراقية، ودفع رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، للقول إن هذه العمليات هي محاولة استثمار للتناحر السياسي.وقال الكاظمي، في بيان: "العملية التي نفذتها زمر الإرهاب، إنما تمثل محاولة يائسة لاستثمار حالة التناحر السياسي التي تعرقل تشكيل الحكومة للقيام بواجبها الوطني في حماية أمن المواطنين وملاحقة الإرهاب على امتداد الوطن".وأضاف أن "تلك المحاولات تتطلب المزيد من المسؤولية في تعاطي القوى السياسية المختلفة مع ملف تشكيل الحكومة بعيدا عن روح الاستئثار والتحاصص".ويقول خبراء في الشأن الأمني، إن داعش اعتمد في الربع الأول من عام 2020 على الاستمرارية لإكمال التحول من تنظيم يحكم دولة إلى تنظيم يثأر للدولة التي خسرها، لكنه يواجه مقاومة من العشائر العربية والكردية في المناطق التي ينتشر فيها، ما يعني صعوبة تكرار السيطرة على مناطق.وتشير إحصائيات تقريبية لمسؤولين أمريكيين معنيين بملف مكافحة الإرهاب، إلى وجود 14 ألفا – 18 ألفا من مقاتلي التنظيم ينشطون بين سوريا والعراق، خاصة في محافظتي ديالى وكركوك، وإلى الجنوب من الفرات، يساعدهم في ذلك نحو 400 عنصر لوجستي غير نشط "خلايا نائمة".بدوره، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي عن تلقي القوات الأمنية إخطارا مسبقا بشأن عزم "داعش" تنفيذ هجمات في محافظات كركوك وصلاح الدين.وقال الركابي، في تصريح صحفي، إن "هجمات داعش في محافظة صلاح الدين كانت متوقعة، وأن اللجنة النيابية عقدت قبل ثلاثة أيام اجتماعا ناقشت فيه الملف الأمني لديالى وكركوك وصلاح الدين بحضور قيادات الاستخبارات والعمليات المشتركة"، مضيفا أن هناك مخاوف جدية حيال الملف الأمني في هذه المحافظات".أما الخبير الأمني هشام الهاشمي، فيرى أن "توقف أعمال التحالف الدولي من خلال دعم القوات العراقية بالطيران والجولات الاستطلاعية أثر بشكل كبير على تمدد عناصر داعش" لافتا إلى أن "التحالف كان يقدم الكثير من المعلومات إلى القوات العراقية في عدة مناطق، لما يمتلكه من تكنولوجيا متطورة".وأضاف الهاشمي أن "انشغال القوات الأمنية في مواجهة فيروس كورونا، وانتقال الكثير من القطع من المناطق الخارجية إلى الداخلية، عزز قدرة داعش على الحركة والانتقال، وبالتالي انعكس على شكل هجمات سريعة مباغتة".وأشار إلى أن "توقف نشاط التحالف الدولي جاء بسبب المطالبات السياسية في مسألة انسحاب القوات الأمريكية، وهي مواقف أغلبها لا تعير اهتماما للملف الأمني".المصدر : وكالات

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