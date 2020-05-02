دراسة في “هجوم مكيشيفة”: مؤشرات على اختراق “داعش” جهة أمنية او عسكرية.. وأسباب تصاعد النشاط في رمضان

2020/05/02 | 16:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدم الخبير الأمني هشام الهاشمي، إيجازًا موسعًا حول هجوم مكيشيفة ونشاط تنظيم “داعش” الأخير، مشيرًا إلى أن الهجوم استهدف نقاطًا عسكرية حديثة التأسيس ومؤشرات على اختراق جهة امنية او عسكرية من قبل التنظيم، فيما تحدث عن اسباب تصاعد العمليات العسكرية للتنظيم في اشهر رمضان.وقال الهاشمي في سلسلة تغريدات رصدتها “يس عراق”، […]

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