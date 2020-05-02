رئاسة الجمهورية تنعى قتلى مكيشيفة: نشيد بصلابة قواتنا ومن الواجب “تصفية داعش”

2020/05/02 | 16:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، أنه من الواجب ملاحقة فلول مسلحي داعش وتطهير الأراضي العراقية من بقايا هذا التنظيم، والحفاظ على المنجزات المتحققة ضد الإرهاب، غداة هجوم مباغت لمسلحي التنظيم على نقاط امنية للحشد الشعبي في منطقة مكيشيفة في صلاح الدين.واوقع الهجوم ما لايقل عن 15 قتيلاً وجريحا، في أحدث الهجمات […]

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