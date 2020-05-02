تسجيل 11 اصابة جديدة بكورونا في بغداد

2020/05/02 | 16:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد يوم السبت تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

واجملت الدائرة في بيان اليوم، الاصابات التراكمية بكورونا بـ121 حالة بينها 7 وفيات و64 تعافي من المرض.

يأتي هذا في وقت اعلنت فيه كل من محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق عن تسجيل ست اصابات، ومحافظة البصرة اقصى جنوبي البلاد 17 اصابة جديدة بالفيروس المستجد.

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