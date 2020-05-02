اول تعليق من الرئاسة العراقية على هجوم داعش بصلاح الدين

2020/05/02 | 16:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الرئاسة العراقية، السبت، في أول تعليق لها على حاثة تعرض القوات الأمنية والحشد الشعبي لهجوم من عناصر "داعش" في مناطق عدة من صلاح الدين بينها مكيش...

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