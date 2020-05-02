الكاظمي يتعهد بـ

2020/05/02 | 16:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتعهد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بـ"الثأر" لمقاتلي الحشد الشعبي الذين قتلوا بهجوم تنظيم "داعش" جنوبي صلاح الدين.

قال الكاظمي ببيان صادر في 2 أيار/مايو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "كلنا عرفان لتضحيات أبطالنا في الحشد الشعبي الذين تعرضوا إلى هجوم غادر من تنظيم داعش الإرهابي".

أضاف "نعزي شعبنا وعوائل الشهداء وسنثأر لدمائهم التي نقسم أنها لن تذهب هدرًا"، مؤكدًا أن "الأجهزة الأمنية ‏ستواصل بمختلف صنوفها ملاحقة الإرهاب حتى نطهر أرضنا من رجسه".

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