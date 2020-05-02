2020/05/02 | 16:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب سياسي : القائمة المسربة لكابينة الكاظمي لا تبشر بخير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/02 | 16:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب سياسي : القائمة المسربة لكابينة الكاظمي لا تبشر بخير) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب سياسي : القائمة المسربة لكابينة الكاظمي لا تبشر بخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).