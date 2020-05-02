2020/05/02 | 16:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلفزيون العراق في ذكرى التأسيس – عبد الرضا سلمان حساني (2 مايو 1956) كانت الشاشة آفاقاً وأفلاكاً في خارطة وطن، وكانت إطلالاتهم فيها صور مسرّة والصورة بألف كلمة كما قال مخترع التلفزيون(بيرد Baird).كانت تغريداتهم في العيون قبل الشفاه.إنّهم معلّقات الكلام المقفّى للزمن الجميل في أروقة المبنى الرحبة وفي كلّ دار بين صباح ومساء.[…]

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