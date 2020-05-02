2020/05/02 | 16:29 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفياض يوجه الشكر الى الشعب العراقي لدعمه وتعاطفه مع الحشد الشعبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/02 | 16:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض يوجه الشكر الى الشعب العراقي لدعمه وتعاطفه مع الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض يوجه الشكر الى الشعب العراقي لدعمه وتعاطفه مع الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).