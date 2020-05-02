العمليات المشتركة تروي التفاصيل الكاملة لما جرى في منطقة مكيشيفة

2020/05/02 | 16:29 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، أن القوات الأمنية والحشد الشعبي تجريان عمليات بحثا عن بقايا داع...

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