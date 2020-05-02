سلطنة عمان تعلن عن تراجع في الإصابات بفيروس كورونا

2020/05/02 | 16:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 2438.وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم السبت:” تم تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 22 حالة لعمانيين، و14 لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي لحالات الإصابة المسجلة 2483، وبلغ إجمالي الوفيات 11 […]

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