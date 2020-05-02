رئيس هيأة الحشد الشعبي يصدر بياناً بشأن هجمات داعش في صلاح الدين

2020/05/02 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت (2 ايار 2020)، بيانا بشأن هجمات داعش في محافظة صلاح الدين، داعيا الى اخذ الحيطة والحذر والاستمرار بالتصدي لهذه المجاميع الوحشية التي ما تزال تستشعر بمرارة الهزيمة.

وقال الفياض في بيانه، "ببسالة وهمة عاليتين تصدى أبناء الحشد الشعبي يوم أمس والساعات الاولى من صباح اليوم لهجمة إرهابية أريد من خلالها العودة الى الوراء ومحاولة اثبات الوجود والتاثير النفسي وباءت بالفشل".

وأضاف، "نحن في الوقت الذي نفتخر به من جديد بزف ثلة من شهدائنا الابطال الذين ما يزالون يدافعون عن ارض العراق المقدسة ندعو أبناءنا من الحشد الشعبي والقوات الامنية الى اخذ الحيطة والحذر والاستمرار بالتصدي لهذه المجاميع الوحشية التي ما تزال تستشعر بمرارة الهزيمة وتحاول يائسة العودة بإرهابها للسيطرة على مدننا الغالية".

وتابع، "كما نشكر الشعب العراقي على الدعم الكبير والتعاطف الذي قدمه لقوات الحشد الشعبي منذ يوم امس ولغاية هذه اللحظة والذي تجلى في مواقع التواصل الاجتماعي وباقي المؤسسات الإعلامية وهذا ان دل على شيء يدل على ان الحشد كان وما يزال وسيبقى في ضمير الأمة ووجدانها رغم المحاولات اليائسة للتسقيط التي يواجهها الحشد منذ تأسيسه ولهذا اليوم".

واختتم الفياض بيانه بالقول: "نعاهد شعبنا الابي ومرجعيتنا الرشيدة وقيادتنا المؤقرة على المضي من اجل تأمين سلامة عراقنا الحبيب والوقوف ضد أي هجمة تريد النيل من اراضينا و اهلنا ووحدتنا وسيادتنا، الرحمة والخلود لشهدائنا الابرار والشفاء العاجل لجراحنا".

ويأتي ذلك بالتزامن مع عدة هجمات نفذها تنظيم داعش في مناطق غربي العراق، وفي ديالى، آخرها هجوم مكيشيفة في صلاح الدين الذي راح ضحيته 10 من الحشد الشعبي، وفق الأرقام الرسمية.

وفي وقت سابق، كشفت خلية الإعلام الأمني، السبت (2 أيار 2020)، تفاصيل مقتل 10 منتسبين من الحشد الشعبي بهجوم لعصابات داعش في محافظة صلاح الدين.

وأصدرت هيأة الحشد الشعبي، بياناً في وقت سابق من اليوم، بشأن هجمات صلاح الدين قائلة إن " قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، قتلت وأصابت عددا من الدواعش بصد تعرض كبير في منطقتي بلد ومكيشيفة جنوب تكريت"، مشيرة الى أن "الحشد قدم 10 شهداء وإصابة آخرين في اشتباكات حصلت بين الطرفين".

وأضاف البيان، أن "الحشد الشعبي خاض مواجهات قوية ضد عصابات داعش في منطقتي بلد ومكيشيفة جنوب تكريت، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

وأشار الى أن "قوات الحشد قتلت وجرحت عددا من الدواعش خلال صد التعرض، وقامت بمحاصرة مناطق التعرضات لتعقب عصابات داعش الإجرامي بعد وصول تعزيزات جوية وبرية لتأمين مناطق التعرض".

ولفت البيان الى أن "الحصيلة الأولية مقتل 10 من مقاتلي الحشد وجرح آخرين، وتم اخلاؤهم إلى مستشفيات طبابة الحشد الميدانية لتلقي العلاج"، مبينا ان "فوج دجلة قُتل منه 9 وجريحين في مكيشيفة، فيما قُتل من اللواء 41 عنصراً واحداً في منطقة تل الذهب، في حصيلة اولية".

بغداد اليوم - بغداد

حمل النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، السبت، القيادات الامنية وعدم التنسيق مسؤولية تنامي هجمات عصابات داعش الاخيرة، فيما طالب برد "فوري" و"حازم".

وجدد الكعبي في بيان، "تحذيراته من عد

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، السبت (02 ايار 2020)، أن دماء شهداء حادثة صلاح الدين، التي وقعت ليلة أمس، لن تذهب هدراً، مشدداً على أن القوات الأمنية ستواصل ملاحقة الإرهاب.

وقال الكاظمي في تغريدة على منصة "تويتر&

بغداد اليوم-نينوى

أعلنت قيادة الشرطة النهرية في محافظة نينوى، السبت (02 أيار 2020)، العثور على جثة "متفسخة" تعود لأحد ضحايا حادثة العبارة في الموصل بعد مرور أكثر من عام على الحادثة.

وقال المقدم الغواص فيصل الجحيشي، مدير الشرطة النهري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس هيأة الحشد الشعبي يصدر بياناً بشأن هجمات داعش في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس هيأة الحشد الشعبي يصدر بياناً بشأن هجمات داعش في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).